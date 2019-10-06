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Разумков розповів, коли почне діяти закон про особливий статус Донбасу

Новини » Політика    06.10.2019 - 19:56
Разумков розповів, коли почне діяти закон про особливий статус Донбасу
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон почне діяти після повернення контролю над захопленою ділянкою кордону

Закон про особливий статус Донбасу почне діяти після повернення контролю України над захопленою ділянкою кордону на сході країни. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в інтерв'ю каналу "Україна".

"Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованої території закінчується в цьому році. Треба знайти новий механізм, новий закон. Президент говорив, що це буде публічна позиція. Він не буде писатися в Офісі президента, парламенті чи в закритому комітеті Верховної ради . Цей закон буде писатися разом з громадськістю", - заявив Разумков.

За його словами, закон про особливий статус Донбасу не є законом про федералізацію.

"Для того, щоб ні у кого не було думки, (Про те, що це закон про федералізацію, - ред.) що цей закон має опрацьовуватися з залученням багатьох експертів, громадськості, Верховної ради, Офісу президента і, я думаю, наших зарубіжних партнерів. Таким чином в цій дискусії ми отримаємо якісний законопроект, який буде розглянуто у Верховній раді України. Дискусія повинна бути в цьому питанні. Залишаючись у тих червоних лініях, ми зможемо розробити таке законодавство, яке зможе зберегти інтереси держави, і повернути території і людей ", - додав він.

Голова ВР також зазначив, що закон почне діяти після повернення контролю України над захопленою ділянкою кордону на сході.

"Коли буде досягнутий компонент безпеки, тоді ми зможемо виключно за українським законодавством провести вибори поки на тимчасово окупованій території. Коли у нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати новий закон про особливий статус Донбасу", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що концепції нового закону про особливий статус Донбасу поки немає.

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