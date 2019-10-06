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Другий розвідник розповів про деталі розмови Трампа з Зеленським

Новини » Політика    06.10.2019 - 17:11
Другий розвідник розповів про деталі розмови Трампа з Зеленським
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Другий співробітник американської розвідки може подати скаргу про тиск Трампа на Зеленського

У США другий розвідник розповів генеральному інспектору розвідувального співтовариства Майклу Аткінсону деталі розмови між президентами Америки і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Про це повідомив адвокат інформатора Марк Зейда, передає ABC.

Повідомляється, що другий інформатор також розглядає можливість подачі рапорту про можливе надання тиску на Володимира Зеленського з боку Дональда Трампа під час телефонної розмови.

За словами адвоката, другий співробітник розвідки провів бесіду з Аткінсоном, в якій розповів про "даних з перших рук щодо деяких припущень, висловлених у скарзі першого інформатора". При цьому зазначається, що він не спілкувався з представниками комітетів Палати представників Конгресу США, що займаються проведенням розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа.

Нагадаємо, скарга, подана співробітником американської розвідки, де той заявив про можливий тиск на президента України Володимира Зеленського з боку глави США Дональда Трампа, стало приводом для початку розслідування процедури імпічменту президента Америки.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трампімпічмент
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