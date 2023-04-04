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Ночной удар по Одессе: войска РФ запустили 17 "шахедов", большую часть сбили

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Киев, Вторник 04 апреля 2023 04:13
Ночной удар по Одессе: войска РФ запустили 17 "шахедов", большую часть сбили Фото: войска РФ запустили 17 "шахедов", большую часть сбили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 4 апреля, российские военные атаковали Украину с южного направления с помощью ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что в общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 14 "шахедов".

Ночной удар по Одессе: войска РФ запустили 17 &quot;шахедов&quot;, большую часть сбили

Ранее сообщалось, что войска РФ сегодня ночью, 4 апреля, атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита.

Напомним, что в Одессе сегодня ночью, 4 апреля, прозвучали громкие взрывы, воздушная тревога в городе была объявлена после происшествия.

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