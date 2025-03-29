Активность ВСУ в России блокирует движение врага на Сумскую область, - Зеленский

Президент провел беседу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, обсудив ситуацию на фронте и деятельность украинских сил на территории России.

"Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за стойкость всем нашим подразделениям - всем, от Курщины до южных направлений", - пояснил Зеленский.

Глава Украины также особо отметил за результативность на передовой:

225-й отдельный штурмовой полк,

47-ю отдельную механизированную бригаду,

Силы специальных операций за эффективные действия по уничтожению врага,

35-ю отдельную бригаду морской пехоты за эффективность в боях на Покровском направлении.

"Спасибо всем вам, воины! Вы - настоящие! Спасибо каждому и каждой, кто помогает армии, кто работает во всех наших оборонных предприятиях, кто обеспечивает нашу армию. Я благодарю всех, кто доносит миру правду о том, что происходит в Украине. Сильные позиции Украины во всем, результативная работа на наше государство - это то, что больше всего помогает приближению мира. Спасибо всем! Слава Украине!", - подытожил он.