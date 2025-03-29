Активность ВСУ в России блокирует движение врага на Сумскую область, - Зеленский

Вооруженные силы Украины продолжают активные действия на территории России. Это затрудняет продвижение врага в Сумскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Президент провел беседу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, обсудив ситуацию на фронте и деятельность украинских сил на территории России.
"Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за стойкость всем нашим подразделениям - всем, от Курщины до южных направлений", - пояснил Зеленский.
Глава Украины также особо отметил за результативность на передовой:
"Спасибо всем вам, воины! Вы - настоящие! Спасибо каждому и каждой, кто помогает армии, кто работает во всех наших оборонных предприятиях, кто обеспечивает нашу армию. Я благодарю всех, кто доносит миру правду о том, что происходит в Украине. Сильные позиции Украины во всем, результативная работа на наше государство - это то, что больше всего помогает приближению мира. Спасибо всем! Слава Украине!", - подытожил он.
Напомним, что четверг, 27 марта, президент Украины сообщил, что украинская разведка зафиксировала подготовку России к новым наступлениям.
По данным Зеленского, угроза направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.
После этого председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в интервью РБК-Украина поделился оценкой сил и потенциальных угроз со стороны Российской Федерации относительно возможного нового наступления.
Отметим, что сегодня в Минобороны РФ заявили, что российская армия якобы захватила населенный пункт Веселовка Сумской области.
В Госпогранслужбе прокомментировали заявление России и объяснили, какая на самом деле ситуация на границе в Сумской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.