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Активность ВСУ в России блокирует движение врага на Сумскую область, - Зеленский

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженные силы Украины продолжают активные действия на территории России. Это затрудняет продвижение врага в Сумскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент провел беседу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, обсудив ситуацию на фронте и деятельность украинских сил на территории России.

"Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за стойкость всем нашим подразделениям - всем, от Курщины до южных направлений", - пояснил Зеленский.

Глава Украины также особо отметил за результативность на передовой:

  • 225-й отдельный штурмовой полк,
  • 47-ю отдельную механизированную бригаду,
  • Силы специальных операций за эффективные действия по уничтожению врага,
  • 35-ю отдельную бригаду морской пехоты за эффективность в боях на Покровском направлении.

"Спасибо всем вам, воины! Вы - настоящие! Спасибо каждому и каждой, кто помогает армии, кто работает во всех наших оборонных предприятиях, кто обеспечивает нашу армию. Я благодарю всех, кто доносит миру правду о том, что происходит в Украине. Сильные позиции Украины во всем, результативная работа на наше государство - это то, что больше всего помогает приближению мира. Спасибо всем! Слава Украине!", - подытожил он.

Россия готовит новое наступление

Напомним, что четверг, 27 марта, президент Украины сообщил, что украинская разведка зафиксировала подготовку России к новым наступлениям.

По данным Зеленского, угроза направлена на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

После этого председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в интервью РБК-Украина поделился оценкой сил и потенциальных угроз со стороны Российской Федерации относительно возможного нового наступления.

Отметим, что сегодня в Минобороны РФ заявили, что российская армия якобы захватила населенный пункт Веселовка Сумской области.

В Госпогранслужбе прокомментировали заявление России и объяснили, какая на самом деле ситуация на границе в Сумской области.

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