Активність ЗСУ в Росії блокує рух ворога на Сумщину, - Зеленський

Збройні сили України продовжують активні дії на території Росії. Це ускладнює просування ворога до Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Президент провів бесіду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, обговоривши ситуацію на фронті та діяльність українських сил на території Росії.
"Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам - усім, від Курщини до південних напрямків", - пояснив Зеленський.
Глава України також особливо відзначив за результативність на передовій:
"Дякую всім вам, воїни! Ви - справжні! Дякую кожному і кожній, хто допомагає армії, хто працює в усіх наших оборонних підприємствах, хто забезпечує нашу армію. Я дякую всім, хто доносить світові правду про те, що відбувається в Україні. Сильні позиції України в усьому, результативна робота на нашу державу - це те, що найбільше допомагає наближенню миру. Дякую всім! Слава Україні!", - підсумував він.
Нагадаємо, що четвер, 27 березня, президент України повідомив, що українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до нових наступів.
За даними Зеленського, загроза спрямована на Сумську, Харківську та Запорізьку області.
Після цього голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко в інтерв'ю РБК-Україна поділився оцінкою сил та потенційних загроз з боку Російської Федерації щодо можливого нового наступу.
Зазначимо, що сьогодні у Міноборони РФ заявили, що російська армія нібито захопила населений пункт Веселівка Сумської області.
У Держприкордонслужбі прокоментували заяву Росії та пояснили, яка насправді ситуація на кордоні в Сумській області.
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