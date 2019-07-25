Після дзвінка Зеленського Путіну активізувалися переговори щодо звільнення моряків, - Денісова

Активна фаза переговорів зі звільнення захоплених Росією українських моряків почалася після дзвінка президента України Володимира Зеленського президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Про це заявила Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, процес звільнення українських моряків тривалий і складний.

"Щодо звільнення українських військовополонених моряків. Як вам відомо, цей процес дуже тривалий і складний. Майже з перших днів президентства Володимира Зеленського, він координує зусилля всіх сторін в цьому напрямку. В активну фазу переговорів про звільнення українських моряків перейшли після телефонної розмови президента України і президента РФ", - заявила Денисова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 липня український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що домовленість про повернення Україні 24 українських моряків вже досягнута. Також вона зазначила, що зараз оформляються останні документи і моряки незабаром повернутися на батьківщину.

Пізніше Денисова уточнила, що підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ Російської Федерації Михайла Шишова про прийняття рішення про обрання її особистого зобов'язання в якості запобіжного заходу для військовополонених моряків, які знаходяться в Лефортовському СІЗО.

Раніше Людмила Денисова заявляла, що в кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов'язання або поручителя. І вона, як уповноважена Верховної ради з прав людини запропонувала своє таке зобов'язання про забезпечення участі українських військовополонених в досудовому розгляді.