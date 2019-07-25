После звонка Зеленского Путину активизировались переговоры по освобождению моряков, - Денисова

Активная фаза переговоров по освобождению захваченных Россией украинских моряков началась после звонка президента Украины Владимира Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом заявила Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, процесс освобождения украинских моряков длительный и сложный.

"Относительно освобождения украинских военнопленных моряков. Как вам известно, этот процесс очень длительный и сложный. Почти с первых суток президентства Владимира Зеленского, он координирует усилия всех сторон в этом направлении. В активную фазу переговоров об освобождении украинских моряков перешли после телефонного разговора президента Украины и президента РФ", - заявила Денисова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что договоренность о возвращении Украине 24 украинских моряков уже достигнута. Также она отметила, что сейчас оформляются последние документы и вскоре моряки вернуться на родину.

Позже Денисова уточнила, что подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ Российской Федерации Михаила Шишова о принятии решения об избрании ее личного зобов'язання в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, которые находятся в Лефортовском СИЗО.

Ранее Людмила Денисова заявляла, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное зобов'язання или поручителя. И она, как уполномоченная Верховной рады по правам человека предложила свое такое зобов'язання об обеспечении участия украинских военнопленных в досудебном разбирательстве.