ФФУ на схемі з футбольними газонами переплатила 70% їх вартості, - журналіст

Фото: президент ФФУ Андрій Павелко (УНІАН)

ФФУ організувала схему з істотною переплатою офшору в ОАЕ

Федерація футболу України (ФФУ) на схемі з футбольними газонами переплатила 70% їх вартості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

За даними головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова, який в колонці для свого видання посилається на листування пов'язаних з ФФУ людей, ТОВ "ФФУ Продакшн" - комерційна структура ФФУ - виконуючи бюджетні підряди, постачала газони з переплатою в 70% за квадратний метр порівняно з цінами німецької компанії Polytan.

Зокрема, йдеться про листування екс-директора "ФФУ Продакшн" Андрія Окунського з Polytan, в якому йому повідомили, що при вартості газону в 10,68 євро за квадратний метр прибуток складе 0%, при 11,53 - 10% і т. д. до 30%.

"Враховуючи те, що згодом ціна вийшла на позначку 16,5 євро, легко порахувати: "ФФУ Продакшн" влаштувала націнка майже в 70%", - зазначив Франков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФФУ вивела 1 млн доларів через офшор в ОАЕ. В оприлюдненому минулого тижня журналістському розслідуванні стверджувалося, що гроші вивели при закупівлі обладнання для виробництва футбольних полів.

Зазначимо, влітку в Україні пройшла хвиля обшуків у справі про договірні матчі. Причетними до "договірняків" виявилися 33 футбольні клуби, в тому числі представники Української прем'єр-ліги.

