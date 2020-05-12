ФІФА і УЄФА розслідують справу стосовно Павелка

Фото: Андрій Павелко (УНІАН)

УАФ не реалізувала 4,5 млн євро на футбольну академію

Глава асоціації футболу України (УАФ) Андрій Павелко став об'єктом слідчих Міжнародної федерації футболу (ФІФА) і Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Про це пише Washington Post.

Український футбольний чиновник також займає пост члена виконавчого комітету УЄФА. Причиною розслідування стало те, що 2017 році організація за його ініціативою перерахувала УАФ 4,5 млн євро на будівництво футбольної академії, однак до 2019 року гроші не були реалізовані, більш того, вони перебували на трьох рахунках в різній валюті. З вересня 2018 року Павелко листувався зі слідчими УЄФА, щоб пояснити ситуацію.

Пізніше асоціація додатково отримала від УЄФА 4 млн євро в борг, сам Павелко заявив, що це були гроші від телеправ.

В УЄФА відмовилися від коментарів, щоб підтвердити або спростувати деталі можливих розслідувань.

Нагадаємо, Мін'юст США звинуватив Росію і Катар в підкупі чиновників ФІФА.