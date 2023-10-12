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Активы РФ в странах G7 будут замороженными, пока Украине не возместят ущерб, - СМИ

Фото: активы РФ в странах G7 будут замороженными, пока Украине не возместят ущерб (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны "Большой семерки" продолжат заморозку российских активов до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за нанесенный ей в результате войны ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

По информации издания, такое заверение о российских активах содержится в итоговом заявлении после встречи министров финансов и глав центральных банков стран "Большой семерки". 

Издание уточняет, что российские активы в странах G7 оценивают в 280 миллиардов долларов. 

Заморозка активов России

Напомним, страны Запада заморозили российские активы после того, как солдаты страны-агрессора начали полномасштабное вторжение в Украину. 

Также рассматривается возможность конфискации активов РФ для того, чтобы направить их на восстановление нашей страны. 

К примеру, сегодня, 12 октября, правительство Эстонии одобрило конфискацию активов России для помощи Украине

Более детально о конфискации зарубежных активов страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина

 

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Российская ФедерацияG7Война России против Украины