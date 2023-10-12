Активы РФ в странах G7 будут замороженными, пока Украине не возместят ущерб, - СМИ

По информации издания, такое заверение о российских активах содержится в итоговом заявлении после встречи министров финансов и глав центральных банков стран "Большой семерки".

Издание уточняет, что российские активы в странах G7 оценивают в 280 миллиардов долларов.

Заморозка активов России

Напомним, страны Запада заморозили российские активы после того, как солдаты страны-агрессора начали полномасштабное вторжение в Украину.

Также рассматривается возможность конфискации активов РФ для того, чтобы направить их на восстановление нашей страны.

К примеру, сегодня, 12 октября, правительство Эстонии одобрило конфискацию активов России для помощи Украине.

Более детально о конфискации зарубежных активов страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.