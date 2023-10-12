Активи РФ у країнах G7 будуть заморожені, доки Україні не відшкодують збитки, - ЗМІ

За інформацією видання, таке запевнення про російські активи міститься у підсумковій заяві після зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн "Великої сімки".

Видання уточнює, що російські активи в країнах G7 оцінюють у 280 мільярдів доларів.

Заморожування активів Росії

Нагадаємо, країни Заходу заморозили російські активи після того, як солдати країни-агресора розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

Також розглядається можливість конфіскації активів РФ для того, щоб направити їх на відновлення нашої країни.

Наприклад, сьогодні, 12 жовтня, уряд Естонії схвалив конфіскацію активів Росії для допомоги Україні.

Більш детально про конфіскацію закордонних активів країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.