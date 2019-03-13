Акчакоча переобраний головою наглядової ради ПриватБанку

Акчакоча обраний на період до наступного річного збору акціонерів

Наблюдательный совет "ПриватБанка" переизбрал Энгина Акчакоча председателем наблюдательного совета. Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на протокол заседания Совета от 11 марта 2019 года.

По информации пресс-службы банка, согласно решению акционера банка - Министерства финансов Украины 4 марта был переизбран состав наблюдательного совета "ПриватБанка", в который вошли независимые члены совета Энгин Акчакоча, Франсис Малиж, Андреа Монета, Стивен Силиг и представители Украины - Юрий Гелетий, Артем Шевалев и Сергей Алексеенко.

Отметим, Акчакоча избран на период до следующего годового собрания акционеров.

Напомним, Акчакоча был избран председателем наблюдательного совета "ПриватБанка" 17 января 2017 года.

Ранее Комитет Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности назначил членов наблюдательных советов в трех государственных банках по квоте парламента.

Добавим, наблюдательный совет "ПриватБанка" 10 января 2018 года назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

27 ноября наблюдательный совет государственного ПАО "ПриватБанк" назначил финансового директора и первого заместителя председателя правления.