Фінансовий комимет призначив представників у трьох держбанках

Фото: ПриватБанк (УНІАН)

Призначені представники в ПриватБанк, Ощадбанк і Укрексімбанк

Комітет Верховної ради з питань фінансової політики та банківської діяльності призначив членів наглядових рад у трьох государтвенных банках за квотою парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа і члена комітету Павла Різаненка.

Зокрема, комітет у четвер, 7 лютого, призначив членів наглядової ради в ПриватБанк, Укрексімбанк та Ощадбанк.

"ПриватБанк - Олексієнко Сергій Олександрович; Укрексімбанк - Шульга Алла Анатоліївна; Ощадбанк - Власов Дмитро Володимирович", - повідомив нардеп.

Крім того, профільний комітет визначив Павла Різаненка представником комітету у конкурсній комісії для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків. Різаненко повідомив, що комітет відсіяв більшість кандидатів у наглядові ради держбанків.

Нагадаємо, нещодавно керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що скоро заслухає результати розслідування можливих зловживань при рефінансуванні ПриватБанку.