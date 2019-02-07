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Фінансовий комимет призначив представників у трьох держбанках

Новини » Фінанси    07.02.2019 - 23:29
Фінансовий комимет призначив представників у трьох держбанках
Фото: ПриватБанк (УНІАН)

Призначені представники в ПриватБанк, Ощадбанк і Укрексімбанк

Комітет Верховної ради з питань фінансової політики та банківської діяльності призначив членів наглядових рад у трьох государтвенных банках за квотою парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа і члена комітету Павла Різаненка.

Зокрема, комітет у четвер, 7 лютого, призначив членів наглядової ради в ПриватБанк, Укрексімбанк та Ощадбанк.

"ПриватБанк - Олексієнко Сергій Олександрович; Укрексімбанк - Шульга Алла Анатоліївна; Ощадбанк - Власов Дмитро Володимирович", - повідомив нардеп.

Крім того, профільний комітет визначив Павла Різаненка представником комітету у конкурсній комісії для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків. Різаненко повідомив, що комітет відсіяв більшість кандидатів у наглядові ради держбанків.

Фінансовий комимет призначив представників у трьох держбанках

Нагадаємо, нещодавно керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що скоро заслухає результати розслідування можливих зловживань при рефінансуванні ПриватБанку.

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