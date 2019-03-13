Акчакоча переобраний головою наглядової ради ПриватБанку

Фото: Енгін Акчакоча (icu.ua)

Акчакоча обраний на період до наступного річного збору акціонерів

Наглядова рада "ПриватБанку" переобрала Енгіна Акчакоча головою наглядової ради. Про це повідомила прес-служба банку з посиланням на протокол засідання Ради від 11 березня 2019 року.

За інформацією прес-служби банку, згідно з рішенням акціонера банку - Міністерства фінансів України від 4 березня був переобраний склад наглядової ради "ПриватБанку", в який увійшли незалежні члени ради Енгін Акчакоча, Франсіс Маліж, Андреа Монета, Стівен Сіліг і представники України - Юрій Гелетій, Артем Шевальов і Сергій Олексієнко.

Зазначимо, Акчакоча обраний на період до наступного річного загальних зборів акціонерів.

Нагадаємо, Акчакоча був обраний головою наглядової ради "ПриватБанку" 17 січня 2017 року.

Раніше Комітет Верховної ради з питань фінансової політики та банківської діяльності призначила членів наглядових рад в трьох державних банках за квотою парламенту.

Додамо, наглядова рада "ПриватБанку" 10 січня 2018 року призначила Петра Крумханзла на посаду голови правління, і подав документи в Національний банк України на його затвердження.

27 листопада наглядова рада державного ПАТ "ПриватБанк" призначила фінансового директора та першого заступника голови правління.