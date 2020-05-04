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Авіакомпанія Norwegian Air отримає 1 млрд доларів, щоб уберегтися від банкрутства

Новини » В світі     04.05.2020 - 12:28
Авіакомпанія Norwegian Air отримає 1 млрд доларів, щоб уберегтися від банкрутства
Ілюстративне фото (bits.media)

Борг у розмірі одного мільярда доларів буде конвертований в акціонерний капітал

Борг авіакомпанії Norwegian Air у 1 мільярд доларів буде конвертований в акціонерний капітал, щоб уберегти компанію від повного банкрутства через наслідки пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, акціонери компанії в абсолютній більшості підтримали такий план фінансового виживання. Він також передбачає додаткові вливання капіталу.

При цьому зазначається, що в кінці минулого року авіакомпанія накопичила борги в розмірі близько 8 мільярдів доларів, але заявила напередодні засідання, що отримала "рішучу підтримку" з боку орендодавців літаків для подолання фінансових труднощів.

Раніше РБК-Україна писало, що чотири датських і шведських філії Norwegian Air, які складали основу її парку, оголосили про банкрутство через наслідки пандемії коронавірусу. У філіях, які оголосили про банкрутство, працюють 4700 пілотів і членів екіпажу.

Також повідомлялося, що ЄС виділив авіакомпанії Air France 7 млрд євро через кризу у зв'язку з пандемією COVID-19. Європейська комісія відзначила важливість Air France для економіки Франції. Компанія має понад 300 літаків.

Раніше зазначалося, що пандемія та карантинні обмеження можуть призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.

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