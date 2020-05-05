Третій за величиною круїзний оператор у світі заявив про можливе банкрутство

Акції компанії впали приблизно на 20%
Компанія Norwegian Cruise Line Holdings, яка є третім за величиною круїзним оператором у світі, заявила про сумніви в здатності продовжити діяльність через наслідки пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Зазначається, що акції компанії впали приблизно на 20%. Вона також почала розміщення акцій і облігацій на суму 1,6 мільярда доларів, сподіваючись залучити фінансування.
"COVID-19 чинить і, як очікується, продовжить чинити істотний вплив на наш фінансовий стан і операції, що негативно позначається на нашій здатності отримувати прийнятне фінансування", - сказали представники компанії, зазначивши суттєві сумніви в здатності продовжувати діяльність.
Компанія призупинила плавання до 30 червня і ще офіційно не оголосила дату їх повторного запуску. При цьому представники компанії відзначили, що планують відновити деякі круїзи з 1 серпня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що норвезька авіакомпанія Norwegian Air отримає 1 млрд доларів, щоб уберегтися від банкрутства. Борг буде конвертований в акціонерний капітал.
При цьому чотири датських і шведських філії Norwegian Air, які складали основу її парку, вже оголосили про банкрутство.