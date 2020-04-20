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Авіакомпанія Norwegian Air частково оголосила про банкрутство через коронавірус

Новини » В світі     20.04.2020 - 15:47
Авіакомпанія Norwegian Air частково оголосила про банкрутство через коронавірус
Ілюстративне фото (bits.media)

Чотири філії компанії, які складали основу її парку, оголосили про банкрутство

Чотири датських і шведських філії бюджетної авіакомпанії Norwegian Air, які складали основу її парку, оголосили про банкрутство через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

У філіях, де оголосили про банкрутство, працюють 4700 пілотів і членів екіпажу. Водночас компанія заявляє, що це не торкнеться близько 700 пілотів і 1300 членів екіпажу, які базуються в Норвегії, Франції та Італії.

"Ми зробили все можливе, щоб уникнути ухвалення цього крайнього рішення, і ми попросили надати доступ до державної підтримки як у Швеції, так і в Данії", - заявив генеральний директор Джейкоб Шрам.

Відзначається, що компанія як і раніше прагне конвертувати борги в акціонерний капітал і залучати гроші від акціонерів, а також намагається отримати державні гарантії від уряду Норвегії в спробі вижити під час кризи.

"Ми працюємо цілодобово, щоб подолати цю кризу і стати сильнішим норвежцем з метою підняти якомога більше колег в повітря", - сказав Шрам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія British Airways розглядає можливість тимчасового відсторонення від роботи 36 тисяч своїх співробітників через коронавірус.

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