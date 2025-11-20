"Агрессивный график" для Зеленского по плану США: что это значит

"Агрессивный график" для президента Украины Владимира Зеленского по мирному плану США означает жесткие сроки на условиях американского лидера Дональда Трампа.
Об этом РБК-Украина сообщил высокопоставленный чиновник из США.
"Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что когда речь идет об агрессивном таймлайне, - это жесткие сроки на его условиях. Это означает прямо сейчас, это означает как можно скорее", - пояснил он.
Американский чиновник добавил, что таковы сроки, по которым работают США, и мандат, который министр Сухопутных войск страны Дэн Дрисколл привнес в мирные усилия.
Напомним, Владимир Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл "согласовали жесткий график" для подписания соглашения по плану США. Неназванный украинский чиновник рассказал журналистам, что Дрисколл передал Зеленскому письменную копию документа.
В среду, 19 ноября в СМИ появилась информация о подготовке США при участии чиновников РФ мирного плана для Украины. Его разрабатывали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.
Западные СМИ сообщили, что план отражал ультимативные требования Москвы к Украине. Речь идет о полном контроле РФ над Донбассом и сокращении численности украинской армии.
Сегодня, 20 ноября, мирный план был официально передан Владимиру Зеленскому. В Офисе президента подчеркнули, что Украина будет поддерживать содержательные предложения для достижения мира.