"Агресивний графік" для Зеленського щодо плану США: що це означає

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

"Агресивний графік" для президента України Володимира Зеленського щодо мирного плану США означає жорсткі терміни на умовах американського лідера Дональда Трампа.

Про це РБК-Україна повідомив високопоставлений чиновник із США.

"Якщо ви спостерігали за президентом Трампом, ви маєте відчувати, що коли йдеться про агресивний таймлайн, - це жорсткі терміни на його умовах. Це означає прямо зараз, це означає якомога швидше", - пояснив він.

Американський чиновник додав, що такими є терміни, за якими працюють США, і мандат, який міністр Сухопутних військ країни Ден Дрісколл привніс до мирних зусиль.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і міністр армії США Ден Дрісколл "узгодили жорсткий графік" для підписання угоди за планом США. Неназваний український чиновник розповів журналістам, що Дрісколл передав Зеленському письмову копію документа.

Мирний план США

У середу, 19 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про підготовку США за участю чиновників РФ мирного плану для України. Його розробляли спецпредставник президента США Стів Віткофф і посланник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Західні ЗМІ повідомили, що план відображав ультимативні вимоги Москви до України. Йдеться про повний контроль РФ над Донбасом і скорочення чисельності української армії.

Сьогодні, 20 листопада, мирний план було офіційно передано Володимиру Зеленському. В Офісі президента наголосили, що Україна підтримуватиме змістовні пропозиції для досягнення миру.

