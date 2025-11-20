"Агресивний графік" для Зеленського щодо плану США: що це означає

"Якщо ви спостерігали за президентом Трампом, ви маєте відчувати, що коли йдеться про агресивний таймлайн, - це жорсткі терміни на його умовах. Це означає прямо зараз, це означає якомога швидше", - пояснив він.

Американський чиновник додав, що такими є терміни, за якими працюють США, і мандат, який міністр Сухопутних військ країни Ден Дрісколл привніс до мирних зусиль.