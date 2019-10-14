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Більшість українців проти продажу землі

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 20:13
Більшість українців проти продажу землі
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Згідно з опитуванням, 70% респондентів проти продажу земель сільськогосподарського призначення

Кількість людей, які виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення, збільшилася. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Опитування проводилося з 9 по 11 жовтня. Повідомляється, що в порівнянні з вересневим опитуванням на 6 процентних пунктів (з 64% до 70%) зросла частка тих, хто вважає, що питання про продаж землі має вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі.

З 26% до 20% зменшилася кількість тих, хто вважає, що це питання можуть вирішити президент, Верховна рада і Кабінет міністрів.

За даними опитування, якби референдум про продаж землі відбувся найближчої неділі, то 55% українців проголосували б проти продажу землі, 21% - за продаж, 12% не брали б участі у такому референдумі, ще 12% - не визначилися зі своєю думкою.

Таким чином, якщо брати до уваги відповіді тих, хто взяв би участь у референдумі і визначився, "проти" проголосували б 72%, "за" - 28%.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабінетові міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект про ринок землі, а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, пропозиція президента Володимира Зеленського скасувати мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримують 31,0% українців. Проти ринку землі виступають 49,1% респондентів.

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