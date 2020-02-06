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В аграрному комітеті прокоментували питання стратегічного запасу земель

Новини » Політика     06.02.2020 - 17:15
В аграрному комітеті прокоментували питання стратегічного запасу земель
Фото: Микола Сольський (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави комітету, це питання вирішується в окремому законопроекті

Питання розпорядження державними землями буде врегулюване в законопроекті №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Про це під час розгляду проекту закону про обіг землі заявив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардеп прокоментував, чи має бути в Україні стратегічний запас 20-30% чи 50% земель, які не мають бути продані для продовольчого забезпечення України в нестабільні часи.

"Продовольчу безпеку в Україні забезпечують ті фермери і аграрії, про інтереси яких ви часто згадуєте. Саме вони в першу чергу це робили і будуть робити. Позиція комітету в тому, що будь-які питання, пов’язані з розпорядженням державними землями, будуть врегульовуватись у законопроекті №2194. Там окрім цих правок є й інші правки. Наприклад, обмежити право, пов’язане з продажем. А зробити дійсно пріоритет оренди. Підходів багато, вони будуть розглядатись у 2194", - заявив Сольський.

Нагадаємо, Верховна рада України в четвер, 6 лютого, увійшла в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи продовжують блокування президії ВР, у зв'язку з чим засідання веде перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР у ході ранкового засідання у четвер розглянула менше 20 правок до законопроекту про ринок землі.

Додамо також, у фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.

Рада розглянула менше 20 правок по земреформі й пішла на перерву Розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу Ради, - Арахамія
Новини України Верховна РадаРынок землиМикола Сольський
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