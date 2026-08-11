Аграрии бьют тревогу: как новые грузовые тарифы УЗ повлияют на экспорт зерна

Как новые тарифы УЗ влияют на экспорт агропродукции

По словам эксперта, подорожание железнодорожных перевозок непосредственно увеличивает себестоимость украинского зерна и снижает его конкурентоспособность на мировом рынке.

"Мировой рынок очень конкурентен, и покупатель прежде всего смотрит на конечную цену. Если логистика в Украине дорожает, это уменьшает наше ценовое преимущество по сравнению с другими странами-экспортерами", - отметил он.

Дополнительные логистические расходы могут в конечном итоге переводиться на производителя из-за снижения закупочных цен на агропродукцию. Поэтому, по мнению Штемпеля, важно не только обеспечить бесперебойную логистику, но сохранить экономически обоснованные тарифы.

"Изменение маршрутов, увеличение расстояний перевозки, подорожание железнодорожной логистики - все это напрямую влияет на финансовый результат компании", - подчеркнул финансовый директор "Агрейна".

Какие еще факторы увеличивают расходы аграриев

Отдельным вызовом аграрному сектору эксперт назвал постоянные атаки на топливную инфраструктуру. Уничтожение нефтебаз и автозаправочных комплексов создает риски перебоев с поставкой топлива, а его стоимость остается одной из крупнейших статей расходов во время жатвы и транспортировки урожая.

Кроме того, по словам Штемпеля, выросли расходы на запчасти, ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники, значительная часть которых импортируется. В результате дорожает не только экспортная логистика, но непосредственно производство аграрной продукции.

В таких условиях дальнейшее повышение железнодорожных тарифов создает дополнительное давление на финансовое состояние аграрных предприятий и может негативно повлиять на конкурентоспособность украинского экспорта, резюмирует эксперт.