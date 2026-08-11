RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Аграрии бьют тревогу: как новые грузовые тарифы УЗ повлияют на экспорт зерна

14:47 11.08.2026 Вт
2 мин
На фоне морской блокады повышение ж/д тарифов увеличивает расходы аграриев
aimg Юлия Бойко
Новые тарифы "Укрзализныци" создают угрозу для аграриев (фото: GettyImages)

Повышение тарифов УЗ на грузы - один из наиболее болезненных вопросов для украинского аграрного бизнеса, поскольку в условиях ограниченной и рискованной морской логистики железная дорога остается одним из ключевых маршрутов экспорта агропродукции.

Об этом заявил финансовый директор группы компаний "Агрейн" Виталий Штемпель, пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию AgroPortal.

Как новые тарифы УЗ влияют на экспорт агропродукции

По словам эксперта, подорожание железнодорожных перевозок непосредственно увеличивает себестоимость украинского зерна и снижает его конкурентоспособность на мировом рынке.

"Мировой рынок очень конкурентен, и покупатель прежде всего смотрит на конечную цену. Если логистика в Украине дорожает, это уменьшает наше ценовое преимущество по сравнению с другими странами-экспортерами", - отметил он.

Дополнительные логистические расходы могут в конечном итоге переводиться на производителя из-за снижения закупочных цен на агропродукцию. Поэтому, по мнению Штемпеля, важно не только обеспечить бесперебойную логистику, но сохранить экономически обоснованные тарифы.

Читайте также: Экспорт зерна из Украины критически сократится из-за ударов РФ по портам

"Изменение маршрутов, увеличение расстояний перевозки, подорожание железнодорожной логистики - все это напрямую влияет на финансовый результат компании", - подчеркнул финансовый директор "Агрейна".

Какие еще факторы увеличивают расходы аграриев

Отдельным вызовом аграрному сектору эксперт назвал постоянные атаки на топливную инфраструктуру. Уничтожение нефтебаз и автозаправочных комплексов создает риски перебоев с поставкой топлива, а его стоимость остается одной из крупнейших статей расходов во время жатвы и транспортировки урожая.

Кроме того, по словам Штемпеля, выросли расходы на запчасти, ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники, значительная часть которых импортируется. В результате дорожает не только экспортная логистика, но непосредственно производство аграрной продукции.

В таких условиях дальнейшее повышение железнодорожных тарифов создает дополнительное давление на финансовое состояние аграрных предприятий и может негативно повлиять на конкурентоспособность украинского экспорта, резюмирует эксперт.

Напомним, в строительной отрасли также предупредили об негативных последствиях роста тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки на 30% с 1 августа.

А представители горно-металлургического комплекса Украины обратились к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом отменить решение о повышении тарифов УЗ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяпортаграріїТарифы