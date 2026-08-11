Аграрії б'ють на сполох: як нові вантажні тарифи УЗ вплинуть на експорт зерна

Підвищення тарифів УЗ на вантажі є одним із найбільш болючих питань для українського аграрного бізнесу, оскільки в умовах обмеженої та ризикованої морської логістики залізниця залишається одним із ключових маршрутів експорту агропродукції.
Про це заявив фінансовий директор групи компаній "Агрейн" Віталій Штемпель, пише РБК-Україна з посиланням на публікацію AgroPortal.
За словами експерта, подорожчання залізничних перевезень безпосередньо збільшує собівартість українського зерна та знижує його конкурентоспроможність на світовому ринку.
"Світовий ринок дуже конкурентний, і покупець насамперед дивиться на кінцеву ціну. Якщо логістика в Україні дорожчає, це зменшує нашу цінову перевагу порівняно з іншими країнами-експортерами", - зазначив він.
Додаткові логістичні витрати зрештою можуть перекладатися на виробника через зниження закупівельних цін на агропродукцію. Тому, на думку Штемпеля, важливо не лише забезпечити безперебійну логістику, а й зберегти економічно обґрунтовані тарифи.
"Зміна маршрутів, збільшення відстаней перевезення, подорожчання залізничної логістики - усе це безпосередньо впливає на фінансовий результат компанії", - наголосив фінансовий директор "Агрейну".
Окремим викликом для аграрного сектору експерт назвав постійні атаки на паливну інфраструктуру. Знищення нафтобаз та автозаправних комплексів створює ризики перебоїв із постачанням пального, а його вартість залишається однією з найбільших статей витрат під час жнив та транспортування врожаю.
Крім того, за словами Штемпеля, зросли витрати на запчастини, ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки, значна частина яких імпортується. У результаті дорожчає не лише експортна логістика, а й безпосередньо виробництво аграрної продукції.
За таких умов подальше підвищення залізничних тарифів створює додатковий тиск на фінансовий стан аграрних підприємств і може негативно вплинути на конкурентоспроможність українського експорту, резюмує експерт.
Нагадаємо, у будівельній галузі також попередили про негативні наслідки зростання тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення на 30% із 1 серпня.
А представники гірничо-металургійного комплексу України звернулися до прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом скасувати рішення про підвищення тарифів УЗ.