Экспорт зерна из Украины критически сократится из-за ударов РФ по портам
Поставка аграрной продукции из Украины в этом сезоне может сократиться более чем наполовину. Российские атаки нарушили работу черноморских портов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Украина может потерять более 50% экспорта зерна
По данным Министерства сельского хозяйства Украины, страна может экспортировать около 29,6 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 2026-27 маркетинговом году.
Это на 54% меньше, чем предварительная отметка в 64,4 миллиона тонн.
Экспорт пшеницы может сократиться на 53% до 8,3 миллионов тонн по сравнению с предыдущим прогнозом. Украина - одна из крупнейших стран-поставщиков зерна в мире, пишет издание.
Сельскохозяйственный сектор генерировал более половины ее экспортных доходов в прошлом году. Российские атаки на порты Одессы, обычно обрабатывающие около 90% поставок зерна, перекрывают эти потоки.
Есть ли альтернатива
Альтернативные маршруты через Дунай ограничены засухой, приведшей к рекордно низкому уровню воды в реке.
Новый урожай заполняет хранилища и оказывает влияние на внутренние цены. Приблизительно 59 миллионов тонн зернохранилищ в Украине могут быть полностью заполнены до начала ноября. А к концу осени дефицит составит около 11 миллионов тонн.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина:
- одобрила субсидированные кредиты для сельскохозяйственных производителей,
- планирует дальнейшие меры по увеличению мощностей для хранения.
Украина также обратилась в Европейскую Комиссию с просьбой предоставить 220 миллионов евро (253 миллиона долларов США) в виде грантов. Это требуется для субсидирования процентов по кредитам малым и средним фермерам.
Киев и Бухарест договорились расширить поставки через румынский порт Констанца. Государственный железнодорожный оператор Украины "Укрзализныця" ищет больше транзитных маршрутов.
Зерно уже перенаправляется через Румынию, Словакию и Венгрию, однако эти показатели не могут полностью заменить экспортные мощности Одессы.
Ранее РБК-Украина писало, что прямые потери Украины от недополучения экспортной выручки составят более 2 миллиардов долларов. Это касается второй половины 2026 года.
Также 6 августа стало известно, что оккупанты нанесли удар по еще одному гражданскому судну в Черном море - погиб украинский моряк.