ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Аграрии бьют тревогу: как новые грузовые тарифы УЗ повлияют на экспорт зерна

14:47 11.08.2026 Вт
2 мин
На фоне морской блокады повышение ж/д тарифов увеличивает расходы аграриев
aimg Юлия Бойко
Аграрии бьют тревогу: как новые грузовые тарифы УЗ повлияют на экспорт зерна Новые тарифы "Укрзализныци" создают угрозу для аграриев (фото: GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Повышение тарифов УЗ на грузы - один из наиболее болезненных вопросов для украинского аграрного бизнеса, поскольку в условиях ограниченной и рискованной морской логистики железная дорога остается одним из ключевых маршрутов экспорта агропродукции.

Об этом заявил финансовый директор группы компаний "Агрейн" Виталий Штемпель, пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию AgroPortal.

Как новые тарифы УЗ влияют на экспорт агропродукции

По словам эксперта, подорожание железнодорожных перевозок непосредственно увеличивает себестоимость украинского зерна и снижает его конкурентоспособность на мировом рынке.

"Мировой рынок очень конкурентен, и покупатель прежде всего смотрит на конечную цену. Если логистика в Украине дорожает, это уменьшает наше ценовое преимущество по сравнению с другими странами-экспортерами", - отметил он.

Дополнительные логистические расходы могут в конечном итоге переводиться на производителя из-за снижения закупочных цен на агропродукцию. Поэтому, по мнению Штемпеля, важно не только обеспечить бесперебойную логистику, но сохранить экономически обоснованные тарифы.

Читайте также: Экспорт зерна из Украины критически сократится из-за ударов РФ по портам

"Изменение маршрутов, увеличение расстояний перевозки, подорожание железнодорожной логистики - все это напрямую влияет на финансовый результат компании", - подчеркнул финансовый директор "Агрейна".

Какие еще факторы увеличивают расходы аграриев

Отдельным вызовом аграрному сектору эксперт назвал постоянные атаки на топливную инфраструктуру. Уничтожение нефтебаз и автозаправочных комплексов создает риски перебоев с поставкой топлива, а его стоимость остается одной из крупнейших статей расходов во время жатвы и транспортировки урожая.

Кроме того, по словам Штемпеля, выросли расходы на запчасти, ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники, значительная часть которых импортируется. В результате дорожает не только экспортная логистика, но непосредственно производство аграрной продукции.

В таких условиях дальнейшее повышение железнодорожных тарифов создает дополнительное давление на финансовое состояние аграрных предприятий и может негативно повлиять на конкурентоспособность украинского экспорта, резюмирует эксперт.

Напомним, в строительной отрасли также предупредили об негативных последствиях роста тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки на 30% с 1 августа.

А представители горно-металлургического комплекса Украины обратились к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом отменить решение о повышении тарифов УЗ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця порт аграрії Тарифы
Новости
Полиция сообщила о подозрении почти 80 руководителям ТЦК
Полиция сообщила о подозрении почти 80 руководителям ТЦК
Аналитика
"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном
Милан Лелич, Роман Кот "Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном