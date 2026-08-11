Аграрії б'ють на сполох: як нові вантажні тарифи УЗ вплинуть на експорт зерна

Підвищення тарифів УЗ на вантажі є одним із найбільш болючих питань для українського аграрного бізнесу, оскільки в умовах обмеженої та ризикованої морської логістики залізниця залишається одним із ключових маршрутів експорту агропродукції.

Про це заявив фінансовий директор групи компаній "Агрейн" Віталій Штемпель, пише РБК-Україна з посиланням на публікацію AgroPortal.

Як нові тарифи УЗ впливають на експорт агропродукції

За словами експерта, подорожчання залізничних перевезень безпосередньо збільшує собівартість українського зерна та знижує його конкурентоспроможність на світовому ринку.

"Світовий ринок дуже конкурентний, і покупець насамперед дивиться на кінцеву ціну. Якщо логістика в Україні дорожчає, це зменшує нашу цінову перевагу порівняно з іншими країнами-експортерами", - зазначив він.

Додаткові логістичні витрати зрештою можуть перекладатися на виробника через зниження закупівельних цін на агропродукцію. Тому, на думку Штемпеля, важливо не лише забезпечити безперебійну логістику, а й зберегти економічно обґрунтовані тарифи.

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"Зміна маршрутів, збільшення відстаней перевезення, подорожчання залізничної логістики - усе це безпосередньо впливає на фінансовий результат компанії", - наголосив фінансовий директор "Агрейну".

Які ще фактори збільшують витрати аграріїв

Окремим викликом для аграрного сектору експерт назвав постійні атаки на паливну інфраструктуру. Знищення нафтобаз та автозаправних комплексів створює ризики перебоїв із постачанням пального, а його вартість залишається однією з найбільших статей витрат під час жнив та транспортування врожаю.

Крім того, за словами Штемпеля, зросли витрати на запчастини, ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки, значна частина яких імпортується. У результаті дорожчає не лише експортна логістика, а й безпосередньо виробництво аграрної продукції.

За таких умов подальше підвищення залізничних тарифів створює додатковий тиск на фінансовий стан аграрних підприємств і може негативно вплинути на конкурентоспроможність українського експорту, резюмує експерт.