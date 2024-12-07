Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт": в чем причина

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "Ограниченный дефолт" (RD). Рейтинг находится на этом уровне, пока Украина продолжает реструктуризацию своего внешнего коммерческого долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch .

Как отмечается в сообщении, Украина продолжает реструктуризацию своего внешнего коммерческого долга.

После успешного завершения обмена еврооблигаций в сентябре 2024 года правительство распорядилось о временной приостановке платежей по внешнему коммерческому кредиту (Cargill 0,7 млрд долларов, платежи приостановлены с 3 сентября 2024 года), гарантированным государством еврооблигациям "Укрэнерго" (825 млн долларов, платежи приостановлены с 9 ноября 2024 года) и варрантам ВВП (платежи приостановлены с 31 мая 2025 года).

Агентство ожидает, что приостановка обслуживания долга продлится до конца процесса реструктуризации долга.

"Долгосрочный рейтинг Украины останется на уровне RD до тех пор, пока Fitch не посчитает, что обмены завершены, а отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов нормализуются",- говорится в сообщении.

Реструктуризация долга

Напомним, в июле Украина договорилась с частными кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу.

А в сентябре Украина объявила о завершении операции по реструктуризации долга. Процесс включал обмен государственных еврооблигаций и облигаций Укравтодора на сумму 20,5 млрд долларов (около 24 млрд долларов с учетом капитализированных процентов) на облигации номинальной стоимостью 15,2 млрд долларов

Долг сокращен на 9 млрд долларов. Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия сделки и снижение чистой приведенной стоимости долга на 60%.