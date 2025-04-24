Украина отказалась платить по облигациям 2015 года: этого мира больше нет
Украина и группа кредиторов во главе с хедж-фондами не смогли договориться об условиях реструктуризации задолженности на сумму 2,6 млрд долларов. Эти ВВП-варранты привязаны к экономическому росту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства на Лондонской бирже.
"Украина указала, что не может принять предложение держателей ВВП-варрантов и отказалась делать какие-либо дальнейшие предложения", - говорится в заявлении правительства.
Однако в правительстве заявили, что намерены "продолжить взаимодействие" с держателями долга и рассмотрят "все доступные варианты" реструктуризации долга, что является условием программы с МВФ.
ВВП-варранты
ВВП-варранты гарантируют инвесторам вознаграждение, когда реальный экономический рост превысит 3% в год. Платеж в размере более 500 миллионов долларов должен быть произведен 31 мая и связан с ростом в 2023 году на 5,5%.
Украина выпустила ВВП-варранты на сумму 2,6 млрд долларов - ценные бумаги с фиксированным доходом, привязанные к темпам экономического роста, - чтобы смягчить реструктуризацию своего долга в 2015 году после оккупации Крыма Россией.
Ценные бумаги, срок погашения которых наступает в 2041 году, не были включены в прошлогоднюю сделку по реструктуризации долга Украины на сумму 20 миллиардов долларов.
"ВВП-варранты были разработаны для мира, которого больше не существует", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в своем заявлении после срыва переговоров,
Он добавил, что скромное восстановление экономики страны не помогло исправить почти 30-процентный спад, вызванный полномасштабным вторжением России в 2022 году.
"Эти финансовые инструменты не должны стать препятствием на пути нашего восстановления", - добавил он.
Реструктуризация долга
Напомним, в 2024 году Украина договорилась с частными кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу и сокращении суммы.
Реструктуризация привела к тому, что международные агентства снизили рейтинги Украины до уровня "ограниченный дефолт".
Этот рейтинг сейчас никак не влияет на Украину, поскольку Киев пока не планирует выходить на рынок для привлечения коммерческого долга. Все финансирование бюджетного дефицита идет через официальные каналы правительств и международных финансовых организаций.
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