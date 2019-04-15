Агентство S&P пояснило високу частку проблемних кредитів в банках України

Фото: Standard & poor's (www.standardandpoors.com)

Показники псує націоналізований ПриватБанк

Діяльність банківського сектору України у 2018 році знову стала прибутковою, однак українські банки, як і раніше, намагаються врегулювати дуже значний обсяг проблемних кредитів. Про це говориться в повідомленні агентства Standard & Poor's Global Ratings.

Зокрема, у лютому 2019 року частка проблемних кредитів у сукупному обсязі кредитів банківської системи становила 53,2%.

Аналітики відзначають, що цей показник визначається насамперед обсягом проблемних кредитів "ПриватБанку", що становлять 83% його кредитного портфеля, "що обумовлено тим фактом, що портфель корпоративних кредитів майже повністю складається з кредитів пов'язаним сторонам". При цьому частка проблемних кредитів приватних українських банків становить трохи менше 25%.

Стратегія уряду щодо розвитку державних банків передбачає поступове "розчищення" балансів і подальшу часткову приватизацію як мінімум двох з чотирьох державних банків, а саме - "Ощадбанку" та "ПриватБанку", нагадують в агентстві.

"У зв'язку з поточним реформуванням усіх чотирьох державних банків (при цьому зміни в "Укрексімбанку" і "Ощадбанку" проходять більш повільним темпами) ми не очікуємо додаткових витрат на рекапіталізацію в бюджеті центрального уряду в найближчий рік", - йдеться в повідомленні.

У цілому агентство S&P відносить банківський сектор України до групи 10 по класифікації BICRA (до групи 1 належать країни з найменшими ризиками, а до групи 10 - країни з найбільшими ризиками)

Відзначимо, за даними Мінфіну, частка націоналізованого "ПриватБанку" становить 21% в активах банків і 35% у депозитах фізичних осіб.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.