Суд долучив вже три томи доказів у справі голови Держаудитслужби

Фото: Лідія Гаврилова (УНІАН)

Всього детективи НАБУ зібрали 15 томів доказів

Солом’янський районний суд міста Києва продовжив сьогодні, 18 лютого 2019 року, долучення до судової справи доказів у кримінальному провадженні про обвинувачення голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової у незаконному збагаченні на суму 9,94 млн гривень та недостовірному декларуванні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служубу САП.

Як зазначається, прокурором САП у судовому засіданні передано поаркушно ще один том матеріалів досудового розслідування, зібраних детективами НАБУ.

Таким чином, судом долучено 3 з 15 томів доказів сторони обвинувачення.

Наступне засідання у справі призначено на 12:30 11 квітня 2019 року.

Нагадаємо, обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою направлено до суду 30 березня 2018 року.

Як з’ясувало слідство, голова Державної аудиторської служби впродовж 2015-2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 млн гривень, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи.

Раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) підтвердили факт арешту майна Гаврилової.