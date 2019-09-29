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Агентство S&P дало прогноз по инфляции в Украине

Новости » Экономика    29.09.2019 - 09:20
Агентство S&P дало прогноз по инфляции в Украине
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Агентство ожидает постепенного затухания инфляции

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% в ближайшие два года. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении S&P, агентство может рассмотреть возможность повышения рейтингов Украины, если инфляция приблизится к цели НБУ.

Эксперты агентства напоминают, что после существенного реформирования в 2015 году и получения операционной независимости НБУ добился успеха в сдерживании инфляции. На фоне тенденции к снижению инфляции НБУ начал смягчать денежно-кредитную политику и дважды снизил ставку в 2019 году. Сейчас ключевая ставка составляет 16,5%, однако реальные процентные ставки все еще остаются высокими.

"Мы прогнозируем, что инфляция приблизится, но останется за пределами среднесрочной цели НБУ в 5% +/-1%", - говорится в сообщении.

На прогноз S&P влияет ожидание девальвации гривны в 2020 году и рост зарплат в Украине. Цены на импортируемые энергоносители могут повысить инфляцию выше прогноза.

В частности, агентство прогнозирует следующий уровень инфляции:

  • 2019 год - 8,8%
  • 2020 год - 7,0%
  • 2021 год - 6,5%
  • 2022 год - 5,5%

Отметим, в апреле 2019 года S&P Global Ratings прогнозировало инфляцию на уровне 2019 год - 8,1%, 2020 год - 7,5%, 2021 год - 7,0%, 2022 год - 6,0%.

Напомним, потребительские цены в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (до августа 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

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