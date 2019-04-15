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Агентство S&P дало прогноз інфляції в Україні

Новини » Економіка    15.04.2019 - 15:31
Агентство S&P дало прогноз інфляції в Україні
Фото: Standard & poor's (www.standardandpoors.com)

Цільового рівня НБУ в найближчі роки досягти не вдасться

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує інфляцію в Україні вище цільового рівня НБУ в 5% до 2022 року. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні агентства, після проведення значних реформ в 2015 році і отримання операційної незалежності НБУ досяг певного успіху у стримуванні інфляції і поступовому розчищенні банківського сектору. Зокрема, з вересня 2017 року ключова ставка підвищувалася шість разів (до 18%), що зумовило зниження інфляції приблизно в два рази - до 8,8%.

"Ми прогнозуємо подальше зниження курсу національної валюти України та зумовлене цим підвищення цін, і, відповідно, очікуємо, що рівень інфляції наблизиться до цільового показника НБУ на середньострокову перспективу (5% +/-1%), але все ще буде перевищувати його", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, агентство прогнозує наступний рівень інфляції:

  • 2019 рік - 8,1%
  • 2020 рік - 7,5%
  • 2021 рік - 7,0%
  • 2022 рік - 6,0%

В агентстві відзначають, що різке зростання заробітної плати і цін на імпортовані енергоносії може зумовити підвищення інфляції до рівня, що перевищує поточні очікування. Підвищення макроекономічної стабільності, більш стабільний обмінний курс і збільшення валютних резервів сприятимуть поступовому зняттю обмежень НБУ на рух капіталу.

Як повідомляло РБУ-Україна, Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" зі стабільним прогнозом.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.

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