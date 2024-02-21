Агентка ФСБ с помощью "Орланов" корректировала удары по Кривому Рогу. Суд вынес ей приговор

Детали дела

Как установило следствие, злоумышленницей оказалась местная жительница, которую в марте 2023 года дистанционно завербовала ФСБ.

Для сбора разведданных женщина обходила территорию города и скрыто фотографировала "нужные" объекты.

Затем полученные сведения переправляла оккупантам через анонимный чат в популярном мессенджере. За каждое выполненное задание предательница получала на собственную банковскую карточку денежное "вознаграждение" от российской спецслужбы.

Какую информацию она передавала РФ

По данным военной контрразведки, основными целями врага были пункты возможной дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии на территории Кривого Рога.

Установлено, что по координатам фигурантки российские кураторы направили на доразведку местности беспилотник "Орлан".

В случае подтверждения разведданных агента, оккупанты планировали нанести по городу серию прицельных ракетных ударов.

Украинским военным удалось спасти от удара РФ

Правоохранители сработали на опережение и разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности, а также пошагово задокументировали преступные действия.

Это позволило своевременно проинформировать командование Сил обороны для обеспечения безопасности подразделений украинских войск, сбить вражеский дрон-разведчик и предотвратить воздушный удар.

После этого была задержана российская агентка, которая готовилась к выполнению нового задания ФСБ.

Ее отправили в тюрьму

Во время обысков в доме вражеской пособницы изъяты мобильный телефон и компьютер с доказательствами ее переписки с ФСБ. Также обнаружена банковская карта, на которую "заходили" российские деньги.

На основании собранных доказательств суд признал российскую агентку виновной по двум статьям уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах в Украину.

Суд назначил ей 15 лет тюрьмы.

Выявление оккупантов и предателей

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.