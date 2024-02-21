Агентка ФСБ с помощью "Орланов" корректировала удары по Кривому Рогу. Суд вынес ей приговор

Агент ФСБ корректировала ракетные удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области с помощью "Орланов". За это ее приговорили к 15 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как установило следствие, злоумышленницей оказалась местная жительница, которую в марте 2023 года дистанционно завербовала ФСБ.
Для сбора разведданных женщина обходила территорию города и скрыто фотографировала "нужные" объекты.
Затем полученные сведения переправляла оккупантам через анонимный чат в популярном мессенджере. За каждое выполненное задание предательница получала на собственную банковскую карточку денежное "вознаграждение" от российской спецслужбы.
По данным военной контрразведки, основными целями врага были пункты возможной дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии на территории Кривого Рога.
Установлено, что по координатам фигурантки российские кураторы направили на доразведку местности беспилотник "Орлан".
В случае подтверждения разведданных агента, оккупанты планировали нанести по городу серию прицельных ракетных ударов.
Правоохранители сработали на опережение и разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности, а также пошагово задокументировали преступные действия.
Это позволило своевременно проинформировать командование Сил обороны для обеспечения безопасности подразделений украинских войск, сбить вражеский дрон-разведчик и предотвратить воздушный удар.
После этого была задержана российская агентка, которая готовилась к выполнению нового задания ФСБ.
Во время обысков в доме вражеской пособницы изъяты мобильный телефон и компьютер с доказательствами ее переписки с ФСБ. Также обнаружена банковская карта, на которую "заходили" российские деньги.
На основании собранных доказательств суд признал российскую агентку виновной по двум статьям уголовного кодекса Украины:
Суд назначил ей 15 лет тюрьмы.
Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.
Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.
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