Агентка ФСБ за допомогою "Орланів" коригувала удари по Кривому Рогу. Суд виніс їй вирок

Деталі справи

Як встановило слідство, зловмисницею виявилася місцева жителька, яку в березні 2023 року дистанційно завербувала ФСБ.

Для збору розвідданих жінка обходила територію міста та приховано фотографувала "потрібні" об'єкти.

Потім отримані відомості переправляла окупантам через анонімний чат у популярному месенджері. За кожне виконане завдання зрадниця отримувала на власну банківську картку грошову "винагороду" від російської спецслужби.

Яку інформацію вона передавала РФ

За даними військової контррозвідки, основними цілями ворога були пункти можливої дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території Кривого Рогу.

Встановлено, що за координатами фігурантки російські куратори направили на дорозвідку місцевості безпілотник "Орлан".

У разі підтвердження розвідданих агента, окупанти планували завдати по місту серію прицільних ракетних ударів.

Українських військових вдалося врятувати від удару РФ

Правоохоронці спрацювали на випередження та викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності, а також покроково задокументували злочинні дії.

Це дало змогу вчасно поінформувати командування Сил оборони для гарантування безпеки підрозділів українських військ, збити ворожий дрон-розвідник і запобігти повітряному удару.

Після цього було затримано російську агентку, яка готувалася до виконання нового завдання ФСБ.

Її відправили до в'язниці

Під час обшуків у будинку ворожої поплічниці вилучено мобільний телефон і комп'ютер із доказами її листування з ФСБ. Також виявлено банківську картку, на яку "заходили" російські гроші.

На підставі зібраних доказів суд визнав російську агентку винною за двома статтями кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів до України.

Суд призначив їй 15 років в'язниці.

Виявлення окупантів і зрадників

Мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.

Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.