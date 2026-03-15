Агенты "АТЕШ" уничтожили трансформатор в Северодонецке: россияне остались без связи

Партизаны "АТЕШ" провели очередную диверсию против россиян. На этот раз агенты уничтожили трансформатор в Северодонецке, из-за чего оккупанты имею проблемы со связью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".
"Агенты нашего движения провели диверсию в районе оккупированного Северодонецка Луганской области. Был уничтожен трансформатор, питавший штаб 123-й артиллерийской бригады ВС РФ", - говорится в публикации.
"Без электричества вышли из строя системы связи и оборудование штаба. Подразделение временно потеряло возможность координировать действия, получать и передавать приказы, а также вести оперативное управление личным составом", - пояснили партизаны.
Напомним, что в начале марта партизаны "АТЕШ" провели успешные диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была единственным стабильным путем логики россиян из РФ на передовую.
В частности, из строя были введены два релейных шкафа, из-за чего возник системный сбой в управлении. После диверсии движение на участках остановилось, составы застряли, а графики сорвались. Из-за необходимости управлять поездами вручную, военные эшелоны врага скопились на подъездах к городу и не могли двигаться дальше.
Также мы писали, что в конце декабря 2025 года, агенты "АТЕШ" сорвали железнодорожную логистику россиян на Купянском направлении. В частности, был уничтожен тепловоз, который использовался до перевозки военных грузов.