Агенты "Атэш" обнаружили ключевой центр логистики РФ во временно оккупированном Луганске

Разведка баз оккупантов

Напомним, ранее агенты движения "Атеш" разведали ключевые базы россиян во временно оккупированном Севастополе во Круглой и Графской бухтах.

Кроме того, недавно партизаны в Севастополе обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который сейчас функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект".

Также агенты движения "Атеш" показали ситуацию на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.