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Агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы за корректировку ударов по Киеву

Киевская область, Вторник 12 марта 2024 17:08
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Агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы за корректировку ударов по Киеву Архивное фото: Агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы за корректировку ударов по Киеву (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Агент ФСБ корректировал ракетные удары россиян по Киеву. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Как установило расследование, злоумышленник скрыто фотографировал здания Службы безопасности и ВСУ, а также фиксировал номера служебного транспорта на паркингах оборонных ведомств.

Кроме того, он передавал агрессору координаты ключевых теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением гражданскую инфраструктуру.

За каждое выполненное задание агент ФСБ получал от своего российского куратора до 10 тысяч гривен. Средства поступали на криптовалютные кошельки и банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Кто оказался предателем

По данным следствия, пособником агрессора является 32-летний продавец "уличной еды", который после оккупации Херсона переехал в столицу.

В поле зрения российской спецслужбы он попал через российский Telegram-канал, где пытался найти дополнительный заработок.

Таким образом в августе 2022 года на мужчину дистанционно вышел кадровый сотрудник Управления ФСБ в Ростовской области, который впоследствии завербовал его.

Суд отправил его в тюрьму

Разведывательная информация нужна была оккупантам для осуществления серии прицельных ракетных ударов по Киеву. Злоумышленника задержали во время отработки им вражеского разведзадания.

Суд признал злоумышленника виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и отправил в тюрьму на 15 лет.

Это был один из участников агентурной сети ФСБ, которая была обезврежена в сентябре 2022 года в Киевской области. Тогда были задержаны все четыре участника враждебной группы. Злоумышленники собирали разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре на территории столичного региона.

Приговоры для предателей и оккупантов

Недавно суд вынес приговор соратнику ликвидированного предателя Илье Кивы. Осужденный шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

Также четверо предателей, воевавших против сил обороны на восточном и южном фронтах, получили реальные сроки заключения. Их приговорили к 15 годам лишения свободы.

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