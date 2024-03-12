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Агента ФСБ засудили до 15 років в'язниці за коригування ударів по Києву

Київська область, Вівторок 12 березня 2024 17:08
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Агента ФСБ засудили до 15 років в'язниці за коригування ударів по Києву Архівне фото: Агента ФСБ засудили до 15 років в'язниці за коригування ударів по Києву (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Агент ФСБ коригував ракетні удари росіян по Києву. Його засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Як встановило розслідування, зловмисник приховано фотографував будівлі Служби безпеки та ЗСУ, а також фіксував номери службового транспорту на паркінгах оборонних відомств.

Крім того, він передавав агресору координати ключових теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цивільну інфраструктуру.

За кожне виконане завдання агент ФСБ отримував від свого російського куратора до 10 тисяч гривень. Кошти надходили на криптовалютні гаманці та банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Хто виявився зрадником

За даними слідства, пособником агресора є 32-річний продавець "вуличної їжі", який після окупації Херсона переїхав до столиці.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через російський Telegram-канал, де намагався знайти додатковий заробіток.

Таким чином у серпні 2022 року на чоловіка дистанційно вийшов кадровий співробітник Управління ФСБ у Ростовській області, який згодом завербував його.

Суд відправив його до в'язниці

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення серії прицільних ракетних ударів по Києву. Зловмисника затримали під час відпрацювання ним ворожого розвідзавдання.

Суд визнав зловмисника винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, і відправив до в'язниці на 15 років.

Це був один з учасників агентурної мережі ФСБ, яку було знешкоджено у вересні 2022 року в Київській області. Тоді було затримано всіх чотирьох учасників ворожої групи. Зловмисники збирали розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на території столичного регіону.

Вироки для зрадників і окупантів

Нещодавно суд ухвалив вирок соратнику ліквідованого зрадника Іллі Киви. Засуджений шпигував за комплексами протиповітряної оборони в Дніпропетровській області.

Також четверо зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах, отримали реальні терміни ув'язнення. Їх засудили до 15 років позбавлення волі.

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