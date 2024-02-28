Четыре боевика-предателя получили по 15 лет заключения: за что их осудили

Четверо предателей, воевавших против сил обороны на восточном и южном фронтах, получили реальные сроки заключения. Их приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Трех злоумышленников украинские защитники взяли в плен под Работино, еще одного - во время ожесточенных боев в районе Марьинки", - информируют в ведомстве.

Двое жителей Донецкой области

Как отмечается, среди осужденных - двое жителей из временно захваченной части территории Донецкой области. Один из них - заключенный местной колонии, который в августе 2023 года поступил в российский батальон "Шторм-Z", чтобы получить "амнистию".

В рядах оккупационной группировки он участвовал в боях на Запорожском направлении, в том числе обстреливал позиции ВСУ под Роботиным.

Другим злоумышленником оказался вражеский снайпер, в начале полномасштабного вторжения РФ присоединившийся к 1029-му батальону российских войск.

После "курсов" боевой подготовки вблизи временно захваченного Энергодара фигуранта перевели в 42-ю мотострелковую дивизию Южного военного округа страны-агрессора.

В составе этого соединения сначала воевал на Донецком направлении, а затем на Бердянском.

Двое жителей Крыма

Еще двое осужденных - жители Крыма, участвовавшие в захвате Мариуполя.

В декабре 2022 года один из них вступил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ. Он прошел подготовку на одном из полигонов на территории полуострова, а затем уехал на передовую.

Второго изменника назначили на должность стрелка в 110-й мотострелковой бригаде Южного военного округа РФ.

Вместе с российскими войсками он штурмовал позиции ВСУ в районе Марьинки.

Суд признал злоумышленников виновными по двум статьям УКУ. Они приговорены к 15 годам заключения.