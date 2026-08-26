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Агент РФ пытался убить руководителя оборонного предприятия в Киевской области

14:33 26.08.2026 Ср
2 мин
Как стражам порядка удалось сорвать теракт?
aimg Татьяна Степанова
Агент РФ пытался убить руководителя оборонного предприятия в Киевской области Фото: СБУ и Нацполиция предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия в Киевской области (facebook.com/SecurSerUkraine)
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Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным правоохранителей, организацией покушения занималась ФСБ России. Враг собирался ликвидировать чиновника с помощью взрывчатки, закрепленной под водительским сиденьем его автомобиля.

Контрразведка СБУ и Нацполиция заранее обнаружили, изъяли и обезвредили бомбу, содержащую 1 кг гексогена, что эквивалентно 2 кг тротила.

Установлено, что подготовкой теракта занимался 63-летний пенсионер, переселившийся в столичный регион из Луганской области. В феврале этого года ФСБ завербовала его из-за сына, выехавшего с временно оккупированной территории и проживающего в РФ.

Получив инструкции от российских кураторов, фигурант приобрел в одном из местных магазинов два мобильных телефона и павербанк. За месяц до совершения преступления он забрал из заранее заложенного для этого схрона остальные компоненты к самодельной бомбе.

Через несколько дней злоумышленник собрал все компоненты и прикрепил к автомобилю готовый СВП.

Также он разместил замаскированный напротив автомобиля телефон с подключенным павербанком, обеспечивающим кураторам из РФ онлайн-трансляцию для активации взрыва.

Сразу после закладки взрывчатки исполнитель автобусным рейсом выехал в Польшу, чтобы оттуда бежать в Россию.

Фото: СБУ и Нацполиция предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия в Киевской области (t.me/SBUkr)

По информации СБУ, злоумышленник был задержан на территории Польши при попытке выезда на территорию России транзитом через Беларусь.

В рамках досудебного расследования следователи СБУ и сотрудники прокуратуры инициировали запрос в правоохранительные органы Республики Польша об экстрадиции задержанного в Украину. Ему заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на террористический акт).

Попытки покушений на украинских деятелей

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала киллера, который по заданию России пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая".

Перед этим СБУ и полиция предотвратили заказное убийство генерал-майора Сил обороны, который является Героем Украины. В Житомирской области задержаны два агента России, которые готовили нападение на военного.

Также СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. В частности, речь шла о подготовке покушения на начальника одного из районных ТЦК города.

Ранее правоохранители задержали иностранного киллера, который по заданию российских спецслужб планировал ликвидировать чиновника Военно-морских сил ВСУ.

Кроме того, в Киеве разоблачили агента ФСБ РФ, который готовил покушение на украинского чиновника.

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