Агент РФ пытался убить руководителя оборонного предприятия в Киевской области
Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным правоохранителей, организацией покушения занималась ФСБ России. Враг собирался ликвидировать чиновника с помощью взрывчатки, закрепленной под водительским сиденьем его автомобиля.
Контрразведка СБУ и Нацполиция заранее обнаружили, изъяли и обезвредили бомбу, содержащую 1 кг гексогена, что эквивалентно 2 кг тротила.
Установлено, что подготовкой теракта занимался 63-летний пенсионер, переселившийся в столичный регион из Луганской области. В феврале этого года ФСБ завербовала его из-за сына, выехавшего с временно оккупированной территории и проживающего в РФ.
Получив инструкции от российских кураторов, фигурант приобрел в одном из местных магазинов два мобильных телефона и павербанк. За месяц до совершения преступления он забрал из заранее заложенного для этого схрона остальные компоненты к самодельной бомбе.
Через несколько дней злоумышленник собрал все компоненты и прикрепил к автомобилю готовый СВП.
Также он разместил замаскированный напротив автомобиля телефон с подключенным павербанком, обеспечивающим кураторам из РФ онлайн-трансляцию для активации взрыва.
Сразу после закладки взрывчатки исполнитель автобусным рейсом выехал в Польшу, чтобы оттуда бежать в Россию.
Фото: СБУ и Нацполиция предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия в Киевской области (t.me/SBUkr)
По информации СБУ, злоумышленник был задержан на территории Польши при попытке выезда на территорию России транзитом через Беларусь.
В рамках досудебного расследования следователи СБУ и сотрудники прокуратуры инициировали запрос в правоохранительные органы Республики Польша об экстрадиции задержанного в Украину. Ему заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на террористический акт).
Попытки покушений на украинских деятелей
Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала киллера, который по заданию России пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к "годовщине 9 мая".
Перед этим СБУ и полиция предотвратили заказное убийство генерал-майора Сил обороны, который является Героем Украины. В Житомирской области задержаны два агента России, которые готовили нападение на военного.
Также СБУ предотвратила серию заказных убийств в Одессе. В частности, речь шла о подготовке покушения на начальника одного из районных ТЦК города.
Ранее правоохранители задержали иностранного киллера, который по заданию российских спецслужб планировал ликвидировать чиновника Военно-морских сил ВСУ.
Кроме того, в Киеве разоблачили агента ФСБ РФ, который готовил покушение на украинского чиновника.