В Афінах у будинок заступника прокурора підклали бомбу

Фото: иесто події (twitter.com/ekathimerini)

За даними поліції, вибуховий пристрій виявився схожим на той, який використовували під час атаки на Апеляційний суд Афін у грудні минулого року

У вівторок, 13 листопада, в Афінах вибухотехніки знешкодили вибуховий пристрій, підкладений під будинок заступника прокурора Верховного суду Греції Ісидора Догиакоса. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini.

Як повідомляється, невідомий близько 4 години ранку зателефонував у редакцію газети Efimerida ton Syntakton і на новинний сайт Zougla, повідомив адресу, де закладена бомба, і сказав, що вибух станеться через 20 хвилин. Прибулі на місце фахівці з відділу по знешкодженню вибухових пристроїв виявили бомбу, закладену в каструлю і встановлену на багажнику мотоцикла.

За даними поліції, вибуховий пристрій виявився схожим на той, який використовували під час атаки на Апеляційний суд Афін у грудні минулого року анархістською організацією Group of Popular Fighters.

Зазначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 жовтня поточного року нью-йоркську редакцію CNN евакуювали через підозрілу посилки.

Відзначимо, окрім CNN, посилки з вибухівкою отримали, зокрема, в Білому домі, Хілларі і Білл Клінтони, Барак Обама, Джордж Сорос.