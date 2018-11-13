ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Афінах у будинок заступника прокурора підклали бомбу

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 11:28
В Афінах у будинок заступника прокурора підклали бомбу
Фото: иесто події (twitter.com/ekathimerini)

За даними поліції, вибуховий пристрій виявився схожим на той, який використовували під час атаки на Апеляційний суд Афін у грудні минулого року

У вівторок, 13 листопада, в Афінах вибухотехніки знешкодили вибуховий пристрій, підкладений під будинок заступника прокурора Верховного суду Греції Ісидора Догиакоса. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini.

Як повідомляється, невідомий близько 4 години ранку зателефонував у редакцію газети Efimerida ton Syntakton і на новинний сайт Zougla, повідомив адресу, де закладена бомба, і сказав, що вибух станеться через 20 хвилин. Прибулі на місце фахівці з відділу по знешкодженню вибухових пристроїв виявили бомбу, закладену в каструлю і встановлену на багажнику мотоцикла.

За даними поліції, вибуховий пристрій виявився схожим на той, який використовували під час атаки на Апеляційний суд Афін у грудні минулого року анархістською організацією Group of Popular Fighters.

Зазначимо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 жовтня поточного року нью-йоркську редакцію CNN евакуювали через підозрілу посилки.

Відзначимо, окрім CNN, посилки з вибухівкою отримали, зокрема, в Білому домі, Хілларі і Білл Клінтони, Барак Обама, Джордж Сорос.

В Афінах відбулися зіткнення між студентами і поліцією Пожежі в Греції: прем'єр країни взяв на себе політичну відповідальність
Новини України взрывное устройствоАфины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся