ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У дім Хілларі і Білла Клінтонів надіслали бомбу

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 16:40
Фото: Хілларі і Білл Клінтони (GettyImages)
Фото: Хілларі і Білл Клінтони (GettyImages)

Потужність бомби не уточнюється

У пошті, відправленій у дім Хілларі і Білла Клінтонів у Нью-Йорку (США), знайшли вибуховий пристрій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Зазначено, що підозрілу посилку виявив працівник, який займається сортуванням пошти. Потужність бомби не уточнюється.

Також підкреслюється, що бомба була схожа на пристрій, знайдений у понеділок у будинку мільярдера-філантропа Джорджа Сороса.

Як писало РБК-Україна раніше, в місті Бедфорд, в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк (США), невідомий заклав бомбу біля будинку мільярдера Джорджа Сороса. Зазначалося, що вибуховий пристрій був закладений у поштову скриньку будинку мільярдера.

"Його виявив один із працівників резиденції Сороса. Відкривши пакет, вийнятий із поштової скриньки, він побачив підозрілий предмет, відніс на безпечну відстань до дерев і викликав співробітників правопорядку. Слідом за цим сапери підірвали небезпечну знахідку", - заявили в поліції.

Зазначалося, шо розслідування справи було передано в ФБР.

Сорос неодноразово отримував погрози від праворадикальних активістів і організацій.

Нагадаємо, в США за підготовку до самопідриву у Вашингтоні в день проміжних виборів, 6 листопада, заарештували жителя штату Нью-Йорку Пола Розенфілда.

Біля будинку мільярдера Сороса в США знайшли бомбу Клінтон: Білий дім практично ніяк не відповів на втручання Росії у вибори
Новини України Хиллари Клинтонбомба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся