У дім Хілларі і Білла Клінтонів надіслали бомбу

Фото: Хілларі і Білл Клінтони (GettyImages)

Потужність бомби не уточнюється

У пошті, відправленій у дім Хілларі і Білла Клінтонів у Нью-Йорку (США), знайшли вибуховий пристрій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Зазначено, що підозрілу посилку виявив працівник, який займається сортуванням пошти. Потужність бомби не уточнюється.

Також підкреслюється, що бомба була схожа на пристрій, знайдений у понеділок у будинку мільярдера-філантропа Джорджа Сороса.

Як писало РБК-Україна раніше, в місті Бедфорд, в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк (США), невідомий заклав бомбу біля будинку мільярдера Джорджа Сороса. Зазначалося, що вибуховий пристрій був закладений у поштову скриньку будинку мільярдера.

"Його виявив один із працівників резиденції Сороса. Відкривши пакет, вийнятий із поштової скриньки, він побачив підозрілий предмет, відніс на безпечну відстань до дерев і викликав співробітників правопорядку. Слідом за цим сапери підірвали небезпечну знахідку", - заявили в поліції.

Зазначалося, шо розслідування справи було передано в ФБР.

Сорос неодноразово отримував погрози від праворадикальних активістів і організацій.

Нагадаємо, в США за підготовку до самопідриву у Вашингтоні в день проміжних виборів, 6 листопада, заарештували жителя штату Нью-Йорку Пола Розенфілда.