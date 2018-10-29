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В Атланте перехватили еще одну подозрительную посылку для CNN

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 17:54
Фото: Джефф Цукер (flickr.com/fortunelivemedia)
Фото: Джефф Цукер (flickr.com/fortunelivemedia)

Телеканал также отмечает, что вся почта, адресованная организации, не поступает в здание телеканала напрямую, а проходят проверку

Правоохранительные органы перехватили еще одну подозрительную посылку, отправленную на адрес телекомпании CNN в Атланте. Заявление президента телекомпании Джеффа Цукера опубликовано в Twitter, сообщает РБК-Украина.

"Этим утром еще одна подозрительная посылка была перехвачена в почтовом отделении Атланты", - говорится в сообщении.

Телеканал также отмечает, что вся почта, адресованная организации, не поступает в здание телеканала напрямую, а проходят проверку, поэтому пакет не мог бы повлиять на работу CNN даже если бы не был перехвачен на почте.

В Атланте перехватили еще одну подозрительную посылку для CNN

В следующем сообщении телеканал также поблагодарил ФБР, Минюст и полицию за их работу.

Как известно, в Атланте расположен главный офис телеканала - CNN Center. В здании также размещается офис компании Turner Broadcasting System, множество ресторанов и гостиница Omni Hotel. Если после проверки подтвердится, что в отправленном в Атланту пакете было взрывное устройство, это будет уже 15-ая посылка такого типа, подсчитала The Washington Post.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 октября текущего года нью-йоркскую редакцию CNN эвакуировали из-за подозрительной посылки.

Отметим, помимо CNN, посылки со взрывчаткой получили, в частности, в Белом доме,  Хиллари и Билл Клинтоны, Барак Обама, Джордж Сорос.

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