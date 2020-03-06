У Афганістані зросла кількість жертв теракту в Кабулі

Фото: стрілянина в Кабулі (DW)

Жертвами теракту стали понад 30 людей

Кількість загиблих та постраждалих в результаті сьогоднішньої стрілянини в столиці Афганістану зросла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними представника Міністерства внутрішніх справ Афганістану, жертвами нападу бойовиків "Ісламської держави" в Кабулі стали щонайменше 32 людини.

Під час стрілянини було поранено ще 81 особу.

Нагадаємо, 6 березня у Кабулі сталася стрілянина під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів, у якій брав участь прем'єр-міністр Абдулла Абдулла. Спочатку було відомо, що в результаті нападу 27 осіб загинули, ще 29 отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що відповідальність за стрілянину в Кабулі взяли на себе бойовики терористичної організації "Ісламська держава". Бойовики заявили, що саме вони відповідальні за стрілянину під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів Алі Абдули Мазарі в Кабулі.

Крім того, раніше повідомлялося, що через годину після розмови американського президента Дональда Трампа з лідером талібів, бойовики "Талібану" атакували урядові сили Афганістану. Це був перший напад талібів після підписання мирної угоди.