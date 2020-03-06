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У Кабулі cталася атака на церемонію за участю прем'єра, загинули 27 осіб

Новини » Надзвичайні події     06.03.2020 - 14:24
У Кабулі cталася атака на церемонію за участю прем'єра, загинули 27 осіб
Фото: стрілянина в Кабулі (DW)

Одним з гостей церемонії був прем'єр-міністр Афганістану Абдулла

В результаті нападу під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів Алі Абдули Мазарі в Кабулі щонайменше 27 осіб загинули, ще 29 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що одним з гостей церемонії був прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла.

"Атака почалася з вибуху, мабуть, ракета впала в цьому районі, Абдулла і деякі інші політики не постраждали", - заявив представник прем'єра Фрайдун Квазун.

Радикальне угрупування "Талібан" заявило про свою непричетність до теракту.

Раніше повідомлялося, що бойовики радикального угрупування "Талібан" атакували урядові сили Афганістану через годину після розмови американського президента Дональда Трампа з лідером талібів.

Нагадаємо, 29 лютого в Досі США, влада Афганістану і радикальний рух "Талібан" підписали угоду про виведення американських військ з Афганістану і запуску в країні мирного процесу.

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