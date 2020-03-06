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ІД взяла відповідальність за стрілянину в Кабулі

Новини » Надзвичайні події     06.03.2020 - 18:25
ІД взяла відповідальність за стрілянину в Кабулі
Фото: бойовики ІД (youtube.com televisionOrient)

Жертвами стрілянини стали 27 людей

Бойовики терористичної організації "Ісламська держава" взяли на себе відповідальність за стрілянину в Кабулі, жертвами якої стали 27 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, пов'язане з терористами новинне агентство Amaq розмістило відеоролик, на якому бойовики говорять про те, що саме ІД відповідальна за сьогоднішню стрілянину під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів Алі Абдули Мазарі в Кабулі.

Нагадаємо, вдень 6 березня у столиці Афганістану сталася стрілянина під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів, у якій брав участь прем'єр-міністр Абдулла Абдулла. В результаті нападу 27 осіб загинули, ще 29 отримали поранення. Радикальний рух "Талібан" відразу заявив про свою непричетність.

Також РБК-Україна писало, що через годину після розмови американського президента Дональда Трампа з лідером талібів, бойовики радикального угрупування "Талібан" атакували урядові сили Афганістану. Це був перший напад талібів після підписання мирної угоди.

Як відомо, 29 лютого в Досі представники США та радикального руху "Талібан" підписали угоду про виведення американських військ з Афганістану та запуск в країні мирного процесу.

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