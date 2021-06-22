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В Афганістані таліби захопили прикордонний перехід з Таджикистаном

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Кабул, Вівторок 22 червня 2021 15:49
В Афганістані таліби захопили прикордонний перехід з Таджикистаном Фото: таліби захопили прикордонний перехід Афганістану з Таджикистаном (flickr.com/ntm-a_cstc-a)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики терористичної організації "Талібан" захопили головний прикордонний перехід Афганістану з Таджикистаном і порт Шерхан. Таліби також взяли під контроль ще п'ять районів у двох провінціях країна.

Про це повідомляє телекомпанія NDTV.

"Сьогодні вранці після години боїв таліби захопили порт Шерхан, місто і прикордонні пости з Таджикистаном", - сказав член ради провінції Кундуз Халіддін Хакмі.

Армійський офіцер повідомив AFP, що афганські військові були змушені відступити, оскільки бойовиків "Талібану" було дуже багато.

Видання зазначає, що захоплення прикордонних переходів з Таджикистаном і порту Шерхан стали найбільш значним досягненням для талібів з 1 травня.

За даними місцевого агентства "Пажвак", таліби 22 червня захопили ще п'ять районів в провінціях Джаузджан на півночі Афганістану і Пактія на південному сході.

Як повідомляло РБК-Україна, Афганістан зіткнувся з масштабним наступом бойовиків терористичної організації "Талібан" в більшості своїх провінцій. Таліби вже захопили щонайменше 30 афганських районів.

На цьому тлі США можуть уповільнити виведення своїх військ з Афганістану у світлі атак ісламістського радикального руху "Талібан".

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Талібан бойовики Афганистан
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