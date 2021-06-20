Афганістан на тлі виведення військ США зіткнувся з масштабним наступом талібів

Афганістан зіткнувся з масштабним наступом бойовиків терористичної організації "Талібан" у більшості своїх провінцій. Таліби вже захопили щонайменше 30 афганських районів.

Наступ талібів розпочався на тлі виведення американського військового контингенту з території Афганістану. Бойовики наступають у 28 із 34 провінцій Афганістану, а останніми тижнями таліби почали нападати і на інші території.

Як розповів представник сил безпеки Афганістану, останніми тижнями в результаті запеклих бойових дій афганські військовослужбовці, мирні жителі та таліби зазнали надзвичайно великих втрат. Однак жодних деталей він не надав.

Водночас газета Hashte Sobh з посиланням на місцеві джерела повідомила про те, що після захоплення "Талібаном" району Бахарак бойовикам вдалося взяти контроль ще над п'ятьма районами провінції Тахар. Сьогодні глава ради провінції заявив, що до талібів перейшли райони Бангі, Чал, Хазар Смах, Янгі Кала та Намак Аб.