В Афганістані підірвався замінований автомобіль: є загиблі і поранені

В столиці Афганістану підірвався замінований автомобіль . Загинули чотири мирних жителів, ще п'ятеро отримали поранення. Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.

Вибух прогримів у шостому поліцейському районі Кабула. Повідомляється, що автомобіль, що стояв на вулиці, підірвався в той момент, коли навколо нього знаходилася велика кількість людей.

В результаті вибуху загинули чотири мирних жителів. Поранення отримали п'ятеро людей. Вони доставлені в лікарню.

Представник місцевої поліції Фердаус Фарамарз зазначив, що це четвертий за останній тиждень теракт в Кабулі, в результаті яких загинули мирні жителі.