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В Афганістані підірвався замінований автомобіль: є загиблі і поранені

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Кабул, Четвер 03 червня 2021 19:42
В Афганістані підірвався замінований автомобіль: є загиблі і поранені Фото: у Кабулі вибухнув замінований автомобіль, є загиблі (twitter.com/kabulnewstv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В столиці Афганістану підірвався замінований автомобіль. Загинули чотири мирних жителів, ще п'ятеро отримали поранення. Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.

Про це повідомило Афганське видання Kabul News.

Вибух прогримів у шостому поліцейському районі Кабула. Повідомляється, що автомобіль, що стояв на вулиці, підірвався в той момент, коли навколо нього знаходилася велика кількість людей.

В результаті вибуху загинули чотири мирних жителів. Поранення отримали п'ятеро людей. Вони доставлені в лікарню.

Представник місцевої поліції Фердаус Фарамарз зазначив, що це четвертий за останній тиждень теракт в Кабулі, в результаті яких загинули мирні жителі.

Нагадаємо, наприкінці травня в провінції Парван на фугасі підірвався автобус з викладачами. В результаті загинули 3 людини, 15 отримали поранення.

Відзначимо, що в Афганістані тільки в цьому році постраждали 1 800 мирних жителів. Про це повідомили в ООН.

Як повідомляло РБК-Україна, США і союзники почали виведення своїх військ з Афганістану. За даними на 1 червня, країну покинули вже близько половини військових.

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