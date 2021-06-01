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США повідомили про виведення з Афганістану майже половини своїх військових

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Вашингтон, Вівторок 01 червня 2021 20:05
США повідомили про виведення з Афганістану майже половини своїх військових Фото: США вивели з Афганістану майже половину військових (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Процес виведення американського контингенту з Афганістану станом на ранок 31 Травня завершено на 30-44%. Владі країни передано шість об'єктів, близько 13 тисяч обладнання будуть утилізовані.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

"За оцінками Центрального командування США, ми завершили від 30 до 44% всього процесу виведення", - йдеться в заяві.

Зазначається, що американські військові передали афганській владі контроль ще над шістьма об'єктами. Крім того, повідомляється про вивезення великої кількості військового обладнання транспортними літаками Boeing C-17 Globemaster.

Також агентству матеріально-технічного забезпечення Міноборони передано 13 тисяч одиниць обладнання для утилізації.

У Центральному командуванні ще раз уточнили, що з міркувань безпеки дані про виведення американських військ з Афганістану надаватимуть тільки в процентному співвідношенні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у Комітеті з асигнувань Палати Представників Конгресу заявив, що виведення американських військ з Афганістану йде за планом і навіть з випередженням графіка.

Зазначимо, союзники США в Європі просили відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.

Раніше повідомлялося про ризик виведення військ НАТО з Афганістану. Є ймовірність, що країна стане притулком для терористів.

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